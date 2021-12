Rangnick e i fantasmi di Solskjaer | Sembravamo quelli di prima

Advertising

infoitsport : Man United, Rangnick e i fantasmi di Solskjaer: 'Ieri a tratti sembravamo quelli di prima' -

Il pareggio con lo Young Boys ha evidenziato come lo United sia ancora legato agli schemi dell'ex tecnico norvegeseIl pareggio con lo Young Boys ha evidenziato come lo United sia ancora legato agli schemi dell'ex tecnico norvegeseAbbiamo fatto un buon primo tempo, seppur con qualche errore alla mezz'ora di gioco, ma li abbiamo tenuti lontani dalla porta controllando la partita e segnando un gol bellissimo. Non a caso proprio c ...È stato un esperimento, ma l'ho fatto perché volevo risparmiare energie per il campionato. Quello che non mi è piaciuto è che abbiamo dato via la palla e abbiamo giocato troppi palloni nella prima lin ...