Perché Casini al Quirinale sarebbe un'ottima scelta (Di giovedì 9 dicembre 2021) La soluzione migliore alle volte è quella più semplice. Ma no, non è per la semplicità della scelta che Pier Ferdinando Casini sarebbe di gran lunga il migliore presidente della Repubblica che potrebbe capitare all’Italia del post bipolarismo. Lo sarebbe per motivi profondamente politici che pochissimo hanno a che fare con la storia del personaggio Casini, il quale, come è ovvio, può piacere o non piacere, può stare simpatico o non stare simpatico. No, non è una questione di simpatia. È una questione razionale che si può declinare in alcuni Perché grandi come una casa. Perché è un politico. E non è una cosa scontata. In un paese in cui la politica tende a fuggire dalle responsabilità serve che il prossimo inquilino del Quirinale sia uno che delle ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) La soluzione migliore alle volte è quella più semplice. Ma no, non è per la semplicità dellache Pier Ferdinandodi gran lunga il migliore presidente della Repubblica che potrebbe capitare all’Italia del post bipolarismo. Loper motivi profondamente politici che pochissimo hanno a che fare con la storia del personaggio, il quale, come è ovvio, può piacere o non piacere, può stare simpatico o non stare simpatico. No, non è una questione di simpatia. È una questione razionale che si può declinare in alcunigrandi come una casa.è un politico. E non è una cosa scontata. In un paese in cui la politica tende a fuggire dalle responsabilità serve che il prossimo inquilino delsia uno che delle ...

