Party di Natale a Downing Street in pieno lockdown: polemiche su Boris Johnson | Video (Di giovedì 9 dicembre 2021) Boris Johson è finito nei guai per una festa di Natale. É quanto emerge da un Video che ritrae l'ex addetta stampa Allegra Stratton mentre risponde ad alcune domande su un Christmas Party avvenuto lo scorso hanno in pieno lockdown. Nel filmato, si vede la Stratton prima negare l'esistenza del Party e poi con una risata nervosa definirlo come un semplice meeting di lavoro. In queste ore la collaboratrice del primo ministro Johnson ha annunciato le sue dimissioni, mentre il governo britannico sostiene che la festa non sia mai avvenuta.

