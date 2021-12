Naufragio nella Manica, 'i migranti lanciarono l'Sos invano' (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Naufragio nella Manica: i migranti avevano chiesto aiuto": lo scrive oggi il quotidiano francese Le Monde, riferendosi alla tragedia del mare che il 24 novembre scorso ha causato la morte di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) ": iavevano chiesto aiuto": lo scrive oggi il quotidiano francese Le Monde, riferendosi alla tragedia del mare che il 24 novembre scorso ha causato la morte di ...

Advertising

SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Nel naufragio della civiltà si trovano sparse nel mare dell'indifferenza delle boe da collegare tra loro per aumentare la s… - DemmUnimi : RT @tomfratti: Dopo il naufragio di 27 persone nella #Manica settimana scorsa e l'infruttoso vertice europeo del weekend, con @fasani_f, @m… - elydaless : RT @Barbapapoo: Nel naufragio della civiltà si trovano sparse nel mare dell'indifferenza delle boe da collegare tra loro per aumentare la s… - MgraziaT : RT @Barbapapoo: Nel naufragio della civiltà si trovano sparse nel mare dell'indifferenza delle boe da collegare tra loro per aumentare la s… - laluisellina : RT @Barbapapoo: Nel naufragio della civiltà si trovano sparse nel mare dell'indifferenza delle boe da collegare tra loro per aumentare la s… -