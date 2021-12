Napoli | Lozano portato all’ospedale dopo un brutto scontro di gioco

Advertising

TuttoMercatoWeb : A Napoli piove sul bagnato: botta tremenda, Lozano KO e fuori in barella. Dentro Malcuit - sportmediaset : Napoli, tegola #Lozano: finisce ko e perde un dente. #SportMediaset - TuttoMercatoWeb : Napoli, radiografie per Lozano: dente spezzato, si teme frattura setto nasale - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: A Napoli piove sul bagnato: botta tremenda, Lozano KO e fuori in barella. Dentro Malcuit - incostante_enza : RT @NelloMascia: FINALE Una vittoria contro la malasorte. Meritavamo il passaggio. Napoli-Leicester 3-2 Meret 6 Di Lorenzo 6 di stima Rra… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lozano

Unica nota stonata della serata l'infortunio di, portato in ospedale: si teme la frattura del naso. Ilè dunque ai sedicesimi di finale in virtù anche della vittoria dello Spartak Mosca ...... il rigore sbagliato dal Legia Varsavia brucia, perché se avesse segnato, ilsarebbe andato ... arriva anche l'infortunio di, ennesimo di una serie di problemi per tutta la squadra. C'è ...Il Napoli passa la fase a gironi dell'Europa League battendo la compagine inglese. Adesso agli azzurri toccherà superare i playoff per gli ottavi di finale ...Fare i bilanci sui gironi di Champions League mi sembra sempre un'operazione troppo umile e modesta. Come se per Juventus e Inter potessimo considerare gli ottavi un traguardo. A me pare semplicemente ...