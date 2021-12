(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ex difensore di Udinese, Roma e Juventus,, sidalgiocato a 34 anni. La scorsa estate era approdato al Fatih Karagümrük. Il congedo arriva attraverso una lettera pubblicata sui social. “Fin da piccolo avevo un solo sogno, diventare un calciatore professionista. Per arrivarci ho dovuto sforzarmi e lavorare sodo, fare sacrifici, ma soprattutto pormi nuovi obiettivi in ??ogni fase della mia carriera. Grazie a Dio ho avuto la fortuna di diventare un calciatore professionista ma come si dice in questa professione, lapiùnon èilmanel. Dopo più di 15 anni di “buono e leale servizio” al, avendo ...

Advertising

napolista : Medhi #Benatia si ritira dal calcio: «La parte più difficile non è firmare il primo contratto, ma durare nel tempo»… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Medhi Benatia ha appeso gli scarpini al chiodo! #Benatia - lrdp__ : ??A 34 anni si ritira Medhi #Benatia. - TMW - i2insider : ????????????’???????? ????? Medhi Benatia ha deciso di ritirarsi dal calcio all'età di 34 anni. #marocco #calcio #Calciomercato… - benalemeilleur : #Benatia-#Juve, Storia di un grande amore. L’ex #Juventus e #Roma ha seguito dagli spalti la sfida #JuveGenoa vinta… -

Ultime Notizie dalla rete : Medhi Benatia

Voce Giallo Rossa

Dopo Khedira e Mandzukic , all'Allianz Stadium torna un altro ex bianconero. Per la sfida contro il Genoa di Shevchenko, la Juve di Allegri avrà un tifoso in più:. L'ex bianconero è tornato a Torino dopo ben tre anni e questa sera sarà allo stadio a fare il tifo per i suoi vecchi compagni di squadra. Il difensore, che attualmente milita nella ...L'ex difensore della Juventusha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra tutta la sua felicità per essere tornato a Torino: "Finalmente a casa e questa sera allo Stadium. Andiamo a prenderci ...Medhi Benatia ha annunciato il ritiro. Lo ha fatto tramite i suoi social, ringraziando tutti coloro che gli hanno permesso di realizzare il suo sogno e diventare un calciatore professionista. "Dopo ol ...Medhi Benatia è tornato a Torino per seguire la sfida tra Juventus e Genoa. Il calciatore frannco-marocchino potrebbe aver avviato i contatti ...