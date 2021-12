Macbeth cala il sipario su Rai 1. La Prima della Scala fa flop con i soliti tromboni. Fuortes esulta per la cultura in prima serata. Ma sui Social è bufera per l’inadeguata conduzione (Di giovedì 9 dicembre 2021) A leggere il commento dell’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, non ci sarebbero dubbi: il fatto che Rai1 abbia mandato in onda la prima della Scala con il “Macbeth” di Giuseppe Verdi, è stata una scelta azzeccata. Così come lo è stata la decisione di affidarsi a due colonne portanti di Viale Mazzini come Bruno Vespa e Milly Carlucci. Leggere per credere: “È stata una grande pagina di servizio pubblico nel segno della cultura e della speranza”. Il risultato? Due milioni e 64 mila persone, con uno share del 10,5%. “La missione della Rai – ha proseguito Fuortes – è quella di portare l’opera a tutti. Perché la grande musica è di tutti. Lo facciamo durante tutto l’anno, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) A leggere il commento dell’amministratore delegatoRai, Carlo, non ci sarebbero dubbi: il fatto che Rai1 abbia mandato in onda lacon il “” di Giuseppe Verdi, è stata una scelta azzeccata. Così come lo è stata la decisione di affidarsi a due colonne portanti di Viale Mazzini come Bruno Vespa e Milly Carlucci. Leggere per credere: “È stata una grande pagina di servizio pubblico nel segnosperanza”. Il risultato? Due milioni e 64 mila persone, con uno share del 10,5%. “La missioneRai – ha proseguito– è quella di portare l’opera a tutti. Perché la grande musica è di tutti. Lo facciamo durante tutto l’anno, ...

Advertising

nieddupierpaolo : RT @diTerralba: Scusate, quale è la motivazione per portare la scena di #Macbeth in una specie di Blade Runner distopico? Il coinvolgimento… - diTerralba : Scusate, quale è la motivazione per portare la scena di #Macbeth in una specie di Blade Runner distopico? Il coinvo… -