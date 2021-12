(Di giovedì 9 dicembre 2021)- Altra tegola per Marco Baroni in vista della sfida di sabato contro il Pisa . Il tecnico delha dovuto rinunciare a Marionella seduta di allenamento del giovedì, a causa di un ...

Advertising

sportli26181512 : Lecce, si ferma anche Gargiulo: Il centrocampista ha accusato un sovraccarico muscolare ed ha svolto lavoro differe… - SoloLecceIT : SI FERMA PURE GARGIULO! Lecce A PEZZI verso Pisa. Ecco la decisione di Baroni e dello staff - SoloLecceIT : Anteprima - marco__lecce : RT @deadlinex: Bandiera rossa. Mezze macchine con sosta fatta, mezze no. Tempo fermato perché in gara la bandiera rossa lo ferma ma sono co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce ferma

- Altra tegola per Marco Baroni in vista della sfida di sabato contro il Pisa . Il tecnico delha dovuto rinunciare a Mario Gargiulo nella seduta di allenamento del giovedì, a causa di un risentimento muscolare accusato dal centrocampista. Il numero 8 giallorosso ha lavorato a parte ...La nuova classifica vede infatti, che ha superato 3/1 Aci Castello, da sola al comando con 21 punti, seguita da Aversa, vittoriosa a Marigliano, 20, e da Palmi,per riposo, e Tuscania 19. ...Il centrocampista ha accusato un sovraccarico muscolare ed ha svolto lavoro differenziato insieme agli altri infortunati ...Sono 229 i casi positivi registrati in Puglia su 16.663 test giornalieri: è il dato sui contagi contenuti nel bollettino epidemiologico ...