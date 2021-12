Lanterna azzurra | sei vittime e un unico impegno Mogol | ' Mai più stragi | più sicurezza nelle discoteche'

Advertising

gahanist1 : - StefanoFabrizi1 : di PAOLO PIRANI Incontri straordinari: il Tempo e l'Amore, ricordi ed emozioni della notte della Lanterna Azzurra d… - GiorgiPaola : Ricorrono oggi tre anni dalla Strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il pensiero e la preghiera per le giovani… - CentroPagina : Sono due i procedimenti in corso relativi alla #tragedia di #Corinaldo. Dal punto di vista giudiziario l'intento è… - flojey : RT @Agenzia_Ansa: A tre anni di distanza dalla strage della discoteca Lanterna azzurra, dove morirono 6 persone, il Comune di Corinaldo ded… -

Ultime Notizie dalla rete : Lanterna azzurra

FANO - Anche il presidente della Siae Giulio Rapetti, in arte Mogol , ha voluto partecipare alle iniziative per il terzo anniversario della strage della discotecadi Corinaldo , dove morirono 5 ragazzi e una mamma nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. I loro nomi sono risuonati come tocchi di campana al convegno organizzato ieri mattina ...Lo ha detto Francesco Vitali, il fratello di Benedetta, una delle sei vittime della strage della discotecadi Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono 5 ...FANO - Anche il presidente della Siae Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha voluto partecipare alle iniziative per il terzo anniversario della strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, ..."L8 per il futuro", in 900 alla Fenice per non dimenticare la strage di Corinaldo "Una giornata di emozioni contrastanti" con la figlia di Eleonora Girolimini ...