Inter, Nandez è il prescelto: idea prestito oneroso, ma il Napoli è in agguato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Domenica quella vecchia conoscenza di Nahitan Nandez potrebbe tornare a San Siro col tempismo del bravo incursore. L'uruguaiano incrocia di nuovo l'Inter, per la prima volta dopo il lungo e vacuo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Domenica quella vecchia conoscenza di Nahitanpotrebbe tornare a San Siro col tempismo del bravo incursore. L'uruguaiano incrocia di nuovo l', per la prima volta dopo il lungo e vacuo ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, Nandez è il prescelto: idea prestito oneroso, ma il Napoli è in agguato - giuseppediemme : Se Nandez ha messo l'Inter in cima alle sue preferenze per me può andare a bere il mate alla Pinetina. Non si aspetta nessuno. - CalcioPillole : #Inter, #Barella ha bisogno di una gestione ottimale e un aiuto potrebbe arrivare con #Nandez - LuigiBevilacq17 : RT @theboss_1908: Come detto da @NicoSchira negli scorsi giorni, l'ag di #Nandez è tornato alla carica e vorrebbe spostarlo già a gennaio,… - _enz29 : RT @Napoli_Report: Il #Napoli ha presentato nero su bianco un’offerta per #Nandez: prestito di 6 mesi con diritto di riscatto,ma il #Caglia… -