Ibra | «Dovevo stare al Napoli 4 mesi | vincere lo scudetto e andarmene E invece…»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Zlatanhimovic è in pieno tour promozionale del suo libro, “Adrenalina”, e ospite a Radio Deejay è tornato a parlare della sua “gita” in Italia. Che appunto nei suoi piani doveva essere un vinci-e-fuggi, e invece s’è tramutata in un secondo tempo di carriera: “Non è facilelontano dalla mia famiglia. La verità è che avrei dovuto fare quattroalloe tornare a casa. Invece è andata bene con il Milan. Ogni volta che si avvicina il ritiro, continuo a giocare”. “Ora sono molto concentrato. So cosa serve per caricarmi. Tutta mentalità. Mi avevano già dato del calciatore finito a trentacinque anni. Quando mi dicono questo mi caricano: è come buttare benzina sul fuoco. Volevo tornare e giocare. Per due anni ho portato il calcio in America”. “Il Pallone ...

Avevo parlato con il Napoli e il giorno chefirmare hanno mandato via Ancelotti. Mi aveva convinto, era tutto fatto. Avevo parlato tanto con lui e il giorno che è andato via mi sono sentito ...Risposi no, non posso:terminare il mio percorso a Shanghai. Poi il Bologna si è rifatto ..., una personalità e un giocatore più grande di me. Lo adoro, sia chiaro, ma non voglio ...Risposi no, non posso: dovevo terminare il mio percorso a Shangai ... Non può mancare un paragone con Ibra, per fisico, ruolo e carattere. Paragone che lusinga il bomber rossoblù ma che non prende in ...Il bomber del Milan torna a raccontare retroscena sul suo mancato passaggio al club azzurro, quando Carlo Ancelotti lasciò la Campania.