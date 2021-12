GF Vip, Manuel Bortuzzo e il massaggio intimo a Lulù Salassié: il web insorge (Di giovedì 9 dicembre 2021) Manuel Bortuzzo continua a dividere i telespettatori del Grande Fratello Vip, una cui parte consistente non lo apprezza più come all’inizio: anzi, non gli risparmia critiche feroci come quelle che sono arrivate ieri, dopo che che il nuotatore ha fatto un massaggio molto intimo a Lulù Salassié. Le ha infatti massaggiato il sedere in perizoma con la scusa di spalmarci sopra la crema rassodante su. Non ci sarebbe nulla di male, visto anche il flirt che hanno avuto inizialmente i due, se non fosse che ultimamente Bortuzzo ha sempre trattato in malo modo la principessa, arrivando a proibirle di avvicinarsi a lui e di parlargli. Per questo motivo il web è insorto, dandogli del falso e del cattivo, oltre che dell’ipocrita. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 dicembre 2021)continua a dividere i telespettatori del Grande Fratello Vip, una cui parte consistente non lo apprezza più come all’inizio: anzi, non gli risparmia critiche feroci come quelle che sono arrivate ieri, dopo che che il nuotatore ha fatto unmolto. Le ha infatti massaggiato il sedere in perizoma con la scusa di spalmarci sopra la crema rassodante su. Non ci sarebbe nulla di male, visto anche il flirt che hanno avuto inizialmente i due, se non fosse che ultimamenteha sempre trattato in malo modo la principessa, arrivando a proibirle di avvicinarsi a lui e di parlargli. Per questo motivo il web è insorto, dandogli del falso e del cattivo, oltre che dell’ipocrita. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

