F1, Sebastian Vettel: “Non posso essere soddisfatto dopo questo Mondiale” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sebastian Vettel ha espresso la propria opinione durante la conferenza stampa piloti del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale F1 2021. Il tedesco cerca un riscatto dopo un ritiro nell’ultima competizione araba tra i muretti di Jeddah. L’alfiere di Aston Martin si è sempre mostrato a suo agio in questa pista che nel 2010 gli regalò il primo dei quattro titoli in carriera. Attenzione però al tracciato che è stato completamente rivisto al fine di regalare più spettacolo e garantire più opportunità di sorpasso. L’ex portacolori della Ferrari ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Speedweek’: “La squadra è favolosa e mi piace lavorare qui. In termini di risultati, ovviamente, non posso essere soddisfatto dopo questo ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha espresso la propria opinione durante la conferenza stampa piloti del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultima prova delF1 2021. Il tedesco cerca un riscattoun ritiro nell’ultima competizione araba tra i muretti di Jeddah. L’alfiere di Aston Martin si è sempre mostrato a suo agio in questa pista che nel 2010 gli regalò il primo dei quattro titoli in carriera. Attenzione però al tracciato che è stato completamente rivisto al fine di regalare più spettacolo e garantire più opportunità di sorpasso. L’ex portacolori della Ferrari ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Speedweek’: “La squadra è favolosa e mi piace lavorare qui. In termini di risultati, ovviamente, non...

