F1, GP Abu Dhabi 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 10 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Domani, venerdì 10 dicembre, il circuito di Yas Marina ospiterà la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sul confronto diretto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, appaiati in testa alla classifica generale del campionato piloti in vista del weekend decisivo per l’assegnazione del titolo. L’olandese della Red Bull in realtà è ancora virtualmente leader del Mondiale grazie ad un maggior numero di vittorie in stagione rispetto al rivale (9 a 8), quindi un eventuale doppio zero a Yas Marina gli consentirebbe di laurearsi per la prima volta Campione. Grande curiosità per vedere il nuovo lay-out emiratino dopo le modifiche introdotte quest’anno. Le prove libere del venerdì ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Domani, venerdì 10, il circuito di Yas Marina ospiterà la prima giornata didel Gran Premio di Abu, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sul confronto diretto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, appaiati in testa alla classifica generale del campionato piloti in vista del weekend decisivo per l’assegnazione del titolo. L’olandese della Red Bull in realtà è ancora virtualmente leader del Mondiale grazie ad un maggior numero di vittorie in stagione rispetto al rivale (9 a 8), quindi un eventuale doppio zero a Yas Marina gli consentirebbe di laurearsi per la prima volta Campione. Grande curiosità per vedere il nuovo lay-out emiratino dopo le modifiche introdotte quest’anno. Ledel venerdì ...

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi F1, Masi: 'Verstappen non butterà fuori Hamilton, verrebbe punito' Si avvicina il momento della verità in F1 sul duello definitivo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Saranno a pari punti ad Abu Dhabi, ma l'olandese ha vinto 9 gare, una in più dell'inglese. Ciò vuol dire che da regolamento se lo sbattesse fuori alla prima occasione, raccogliendo zero punti entrambi, sarebbe campione del ...

Energia: Emirati, Adnoc firma contratto con Technip per progetto Ghasha Abu Dhabi, 09 dic 09:38 - La compagnia petrolifera nazionale degli Emirati Arabi Uniti, la Adnoc, ha firmato un contratto con la francese Technip energies per la progettazione...

F1, GP Abu Dhabi 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 10 dicembre Domani, venerdì 10 dicembre, il circuito di Yas Marina ospiterà la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari pu ...

F1 | Williams potrà partecipare ai test di Abu Dhabi: Sargeant al volante Williams ha ottenuto una deroga dalla FIA per poter scendere in pista nei test ad Abu Dhabi con la vettura 2021 con Sargeant al volante.

F1 | Williams potrà partecipare ai test di Abu Dhabi: Sargeant al volante Williams ha ottenuto una deroga dalla FIA per poter scendere in pista nei test ad Abu Dhabi con la vettura 2021 con Sargeant al volante.

