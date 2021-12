Dayane Mello toglie il follow a Rosalinda | che commenta su Twitter

Advertising

361_magazine : - SPYit_official : Dayane Mello definisce “non grave” il presunto stupro subito al reality brasiliano 'La Fazenda' e se la prende con… - DonnaGlamour : Dayane Mello smette di seguire Rosalinda Cannavò sui social: la replica dell’ex gieffina - tuitaverdade : RT @DayaneRagazza: Tietando Dayane Mello! #mellos - RosangelaFraca1 : @Gayane_Mello Bravissima Dayane ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha dato il pieno sostegno ache, a La Fazenda, è stata vittima di abusi senza saperlo, dopo la sua eliminazione del reality però sembra che la modella brasiliana non abbia gradito il sostegno dell'ex gieffina. In ...Cala di nuovo il gelo tra Rosalinda Cannavò e. La modella brasiliana, infatti, è stata recentemente eliminata da La Fazenda , il reality brasiliano in cui ha subito negli scorsi mesi anche alcune violenze fisiche da parte di un suo ...Dayane Mello ha smesso di seguirsi sui social Rosalinda Cannavò, L'attrice commenta su Twitter l'accaduto: "Dico solo una cosa" ...Rosalinda Cannavò ha dato il pieno sostegno a Dayane Mello che, a La Fazenda, è stata vittima di abusi senza saperlo, dopo la sua eliminazione del reality però sembra che la modella brasiliana non abb ...