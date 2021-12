Confindustria Ue contro norme sui rider: "Sono autonomi per scelta" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella proposta di legge Ue a tutela di rider e lavoratori delle piattaforme è contenuta una 'presunzione confutabile di occupazione': secondo BusinessEurope, la Confindustria europea, 'ciò non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella proposta di legge Ue a tutela die lavoratori delle piattaforme è contenuta una 'presunzione confutabile di occupazione': secondo BusinessEurope, laeuropea, 'ciò non ...

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria contro Confindustria Ue contro norme sui rider: "Sono autonomi per scelta" Nella proposta di legge Ue a tutela di rider e lavoratori delle piattaforme è contenuta una 'presunzione confutabile di occupazione': secondo BusinessEurope, la Confindustria europea, 'ciò non riflette la realtà' perché 'molti lavoratori scelgono di lavorare come autonomi'. Una visione diversa esprime invece il ministro del Lavoro italiano, Andrea Orlando, ...

Confindustria Ue contro norme sui rider: "Sono autonomi per scelta" TGCOM Confindustria Ue contro norme sui rider: "Sono autonomi per scelta" Nella proposta di legge Ue a tutela di rider e lavoratori delle piattaforme è contenuta una "presunzione confutabile di occupazione": secondo BusinessEurope, la Confindustria europea, "ciò non riflett ...

