Caso Marò, i pm: “Elementi di prova insufficienti”. Chiesta l’archiviazione dopo 9 anni, Latorre: “Voglio stringervi tutti” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra gli Elementi che hanno portato a chiedere di fare cadere le accuse anche la non utilizzabilità degli accertamenti svolti all'epoca dei fatti in India come l'autopsia o gli esami balistici Leggi su lastampa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra gliche hanno portato a chiedere di fare cadere le accuse anche la non utilizzabilità degli accertamenti svolti all'epoca dei fatti in India come l'autopsia o gli esami balistici

