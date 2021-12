Bomba Uomini e Donne | colpaccio pazzesco di Maria Ruba una concorrente a Signorini e la mette sul trono Ecco chi

Leggi su cityroma

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Da poco si sono conclusi ben due percorsi a. Quello di Matteo Fioravanti e quello di Andrea Nicole. Entrambi hanno deluso un po’ le aspettative, uno scegliendo troppo presto, l’altra scegliendo ma non in programma e lontano dalle telecamere. Insomma la De Filippi pare sia alla ricerca di qualcuno che possa risollevare le sorti delclassico. Stando a quanto riporta il “Vicolo delle news” infatti a breve verrà presentata la nuova tronista, che sarebbe già stata scelta. Si tratta di una donna quasi trentenne, mora e non estranea al contesto televisivo… chi potrebbe essere? C’è un nome che però sta circolando e che potrebbe far fare davvero unde Filippi. La regina di Canale 5 infatti potrebbe pensare di prendere suluna vippona da poco uscita ...