Beautiful, anticipazioni 10 dicembre: Finn capisce che in Thomas qualcosa non va e informa Steffy

Beautiful, anticipazioni 10 dicembre: cosa vedremo nella puntata di domani? I protagonisti saranno Finn e Thomas, ma anche Quinn e Wyatt.

Beautiful, anticipazioni 10 dicembre: Thomas si confida con Finn su Hope

Thomas sempre più fuori controllo per quanto riguarda Hope e il suo manichino. Il Forrester sta discutendo con Finn sulla moglie di Liam, certo che non stia bene con quest'ultimo e che preferisca ancora lui. Thomas vorrebbe che il fidanzato di Steffy stesse dalla sua parte. Sicuramente ad entrambi lo Spencer non piace per come si comporta con la giovane Logan, ritenendo che il figlio di Liam ne sia tuttora geloso, e sono contenti che la ...

