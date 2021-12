“Andrò a letto con tuo figlio”: la minaccia di Marilyn Manson alla ex fidanzata Evan Rachel Wood (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Fotterò tuo figlio”. Marilyn Manson avrebbe minacciato la famiglia dell’ex fidanzata Evan Rachel Wood e in particolar modo il figlio di otto anni. Questo è quello che rivela il DailyMail dopo aver analizzato documenti depositati in un tribunale statunitense. L’attrice protagonista della seire Westworld è stata una delle ex fidanzate e mogli che hanno denunciato recentemente il cantante di violenza e traffico sessuale di minori. La Wood avrebbe quindi dichiarato al giudice di aver preso sul “serio la sue minacce di allora come quelle di adesso”. Minacce che avrebbero costretto l’attrice 34enne ad installare vetri antiproiettile alle finestre, una porta d’acciaio blindata e una recinzione di sicurezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Fotterò tuo”.avrebbeto la famiglia dell’exe in particolar modo ildi otto anni. Questo è quello che rivela il DailyMail dopo aver analizzato documenti depositati in un tribunale statunitense. L’attrice protagonista della seire Westworld è stata una delle ex fidanzate e mogli che hanno denunciato recentemente il cantante di violenza e traffico sessuale di minori. Laavrebbe quindi dichiarato al giudice di aver preso sul “serio la sue minacce di allora come quelle di adesso”. Minacce che avrebbero costretto l’attrice 34enne ad instre vetri antiproiettile alle finestre, una porta d’acciaio blindata e una recinzione di sicurezza ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrò letto Patrick Zaki è libero, è stato scarcerato: "Grazie italiani. In cella ho letto molto, amo la letteratura napoletana". L'abbraccio con familiari e amici Sto aspettando, vedrò nei prossimi giorni cosa succede: voglio essere in Italia il prima possibile, appena potrò andrò direttamente a Bologna, la mia città, la mia gente, la mia università". Patrick ...

Mondo / A Velika Kladusa 400 persone fuori dalle strutture, in attesa di partire Ora andrò nel bosco, metterò della plastica per terra e dormirò dentro al sacco a pelo. Ogni giorno ... migranti bloccati tra Bosnia e Croazia alle porte dell'inverno' può essere letto su Osservatorio ...

