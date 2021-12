Alessia Marcuzzi e il sesso in aereo: “Lui è un ex portiere di calcio”, ecco di chi si tratta. L’indiscrezione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dai sogni ricorrenti alle confessioni più intime, Alessia Marcuzzi e i suoi 5.2 milioni di follower hanno ormai un appuntamento fisso – ‘Alex in the box‘ – durante il quale la presentatrice risponde a tutte le curiosità. Davvero tutte. Durante l’ultimo appuntamento, l’ex conduttrice de Le Iene aveva rivelato: “Il posto più strano dove ho fatto l’amore? In aereo”. Quindi la domanda che si sono posti tutti è stata: con chi è accaduto? Ci ha pensato Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, a rispondere al quesito. “Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato“, si legge sulla rivista che preferisce non fare i nomi. Ed ecco che il web ha avanzato alcune ipotesi. Tra queste la più plausibile porta il nome ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dai sogni ricorrenti alle confessioni più intime,e i suoi 5.2 milioni di follower hanno ormai un appuntamento fisso – ‘Alex in the box‘ – durante il quale la presentatrice risponde a tutte le curiosità. Davvero tutte. Durante l’ultimo appuntamento, l’ex conduttrice de Le Iene aveva rivelato: “Il posto più strano dove ho fatto l’amore? In”. Quindi la domanda che si sono posti tutti è stata: con chi è accaduto? Ci ha pensato Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, a rispondere al quesito. “Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un exdi, poi diventato suo fidanzato“, si legge sulla rivista che preferisce non fare i nomi. Edche il web ha avanzato alcune ipotesi. Tra queste la più plausibile porta il nome ...

