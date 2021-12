Addio frau Merkel, ora tocca a Scholz (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rapidissima, l'Ikea: sui giornali tedeschi ieri mattina c'era già la pubblicità di una poltrona con la sosia della Merkel seduta comoda e la scritta: finalmente a casa. Perch dopo 16 anni alla guida ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rapidissima, l'Ikea: sui giornali tedeschi ieri mattina c'era già la pubblicità di una poltrona con la sosia dellaseduta comoda e la scritta: finalmente a casa. Perch dopo 16 anni alla guida ...

Addio amaro ad Angela Merkel, passaggio di testimone con Scholz mentre il paese è in ginocchio Auf Wiedersehen, frau Angela.

"Combattete per la democrazia" L’addio solenne di Frau Angela di Roberto Giardina BERLINO Nel suo ultimo discorso, nella suggestiva cerimonia d’addio, illuminata dalle torce dei soldati della banda miitare, Angela Merkel invita i suoi tedeschi a guardare con fid ...

