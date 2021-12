A uno a uno Spalletti sta riportando alla vita i giocatori avvelenati (Di giovedì 9 dicembre 2021) Granaaaaada, cantava Claudio Villa. Uno dei punti più bassi della storia del Napoli di De Laurentiis. Eliminati da una squadra men che mediocre, con la fetta più incompetente della tifoseria del Napoli (ahinoi corposa, e non parliamo di gran parte della classe giornalistica locale) che osannava l’allenatore che ci stava lentamente e inesorabilmente avvelenando. Per fortuna, De Laurentiis è improvvisamente rinsavito. E mentre era lì lì sul baratro, ha avuto il guizzo che in genere ti viene quando vedi la morte (sia pure sportiva o aziendale) in faccia. Ha pensato che dopo un anno e mezzo di vacatio fosse il caso di tornare ad avere un allenatore. Ed ecco Luciano Spalletti. È arrivato da Certaldo con una valigetta di antidoti per riportare alla vita calciatori tramortiti dal veleno della precedente gestione. Abbiamo scoperto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Granaaaaada, cantava Claudio Villa. Uno dei punti più bassi della storia del Napoli di De Laurentiis. Eliminati da una squadra men che mediocre, con la fetta più incompetente della tifoseria del Napoli (ahinoi corposa, e non parliamo di gran parte della classe giornalistica locale) che osannava l’allenatore che ci stava lentamente e inesorabilmente avvelenando. Per fortuna, De Laurentiis è improvvisamente rinsavito. E mentre era lì lì sul baratro, ha avuto il guizzo che in genere ti viene quando vedi la morte (sia pure sportiva o aziendale) in faccia. Ha pensato che dopo un anno e mezzo di vacatio fosse il caso di tornare ad avere un allenatore. Ed ecco Luciano. È arrivato da Certaldo con una valigetta di antidoti per riportarecalciatori tramortiti dal veleno della precedente gestione. Abbiamo scoperto ...

