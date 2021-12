Sampdoria | i bilanci piangono dopo l’arresto di Ferrero | i dettagli

(Di mercoledì 8 dicembre 2021): i conti blucerchiati. Ecco l’analisi della situazione finanziaria in cui verte il club di Massimodel Presidente dellaMassimoha fatto emergere alcuni dati suiin rosso della società. Ora c’è fretta per i blucerchiati di trovare un compratore. Ecco quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sui conti blucerchiati.– «Se la perdita ufficiale diceva 14,7 milioni di euro, quella reale era di 51 milioni al netto di accorgimenti contabili consentiti da bizzarri decreti di emergenza. La società ha infatti sospeso l’ammortamento della rosa spostando 36 milioni di costi al futuro. Al 31 ...

stefanobolici1 : Arrestato presidente Sampdoria Ferrero, club non coinvolto - Cronaca - ANSA -

Un reticolo di società svuotate e incastrate come scatole cinesi, un ginepraio di operazioni e una montagna di debiti. Massimo Ferrero, l'ex presidente della Sampdoria, da lunedì nel carcere di San Vittore a Milano ...falsificati, debiti nascosti e rimpallati da una ditta all'altra, fino agli escamotage per ...