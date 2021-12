“Perché non ha mai visto Lilibet Diana”. Carlo e Harry, il retroscena sulla nipotina scuote Buckingham Palace (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nervi sempre più tesi nella famiglia reale tra il principe Carlo ed il figlio Harry. La notizia arriva all’indomani dell’ennesimo lutto che ha colpito la regina Elisabetta che, dopo la scomparsa del marito, ha accusato la perdita della dama di compagnia. Ann Fortune FitzRoy, 101 anni, era vicinissima a lei sin dal lontano 1967. Era anche diventata Mistress of The Robes, quindi poteva accedere sia ai vestiti che ai gioielli della monarca inglese. Aveva inoltre il titolo di duchessa di Grafton. Un dolore per la Regina Elisabetta che renderà ancora più amaro il Natale alla tavola del quale mancherà il principe Harry. Cosa che non avrebbe fatto piacere neppure al principe Carlo. Stando a quanto riportato dall’informatissimo ‘Page Six’, Harry e sua moglie Meghan non trascorreranno le festività natalizie ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nervi sempre più tesi nella famiglia reale tra il principeed il figlio. La notizia arriva all’indomani dell’ennesimo lutto che ha colpito la regina Elisabetta che, dopo la scomparsa del marito, ha accusato la perdita della dama di compagnia. Ann Fortune FitzRoy, 101 anni, era vicinissima a lei sin dal lontano 1967. Era anche diventata Mistress of The Robes, quindi poteva accedere sia ai vestiti che ai gioielli della monarca inglese. Aveva inoltre il titolo di duchessa di Grafton. Un dolore per la Regina Elisabetta che renderà ancora più amaro il Natale alla tavola del quale mancherà il principe. Cosa che non avrebbe fatto piacere neppure al principe. Stando a quanto riportato dall’informatissimo ‘Page Six’,e sua moglie Meghan non trascorreranno le festività natalizie ...

Advertising

Giorgiolaporta : Dopo la #MadonnaTrans vedremo anche #Maometto col boa di struzzo o coi musulmani non fate gli spiritosi? Eppure ved… - marcocappato : Gli esperti spiegano che bisognerà convivere molto a lungo con la pandemia. La conseguenza politica è che il Govern… - matteosalvinimi : Morire così, senza un motivo, per una “prova di forza” fra gang. Una preghiera per Davide e l’impegno perché non ac… - SoMarzius : @regionepiemonte poi mi spieghi perché sul sito dite che dopo sms ai può spostare appuntamento per la terza dose ma… - himeclairee : @kny_18_ No non l'ho visto perché mi hanno spoilerato il finale ma è in lista proprio perché è drammatico -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non GFVip, Soleil: 'L'uomo che voglio è fuori'. Brutte notizie per Alex Belli, ecco chi è Carlo Domingo Soleil, la confessione su Alex Belli Per Soleil Alex non deve fare alcuna scelta perché le relazioni sono di natura diversa: 'Abbiamo un rapporto umano che va oltre, non è in considerazione il dover ...

"Non puoi vivere all'occidentale ". A Ferrara la furia dell' islamico sulla figlia Quando sono cominciate le violenze nei suoi confronti aveva appena 14 anni. I soprusi avvenivano in famiglia perché la giovane , di origini marocchine, voleva vivere come se fosse un'occidentale. Non è il primo caso e non sarà l'ultimo quello della ragazza che oggi vive a Ferrara e che ha avuto il coraggio ...

Perché i no vax vaccinano i loro cani e non se stessi? È un caso di suicidio di specie Corriere della Sera Soleil, la confessione su Alex Belli Per Soleil Alexdeve fare alcuna sceltale relazioni sono di natura diversa: 'Abbiamo un rapporto umano che va oltre,è in considerazione il dover ...Quando sono cominciate le violenze nei suoi confronti aveva appena 14 anni. I soprusi avvenivano in famigliala giovane , di origini marocchine, voleva vivere come se fosse un'occidentale.è il primo caso esarà l'ultimo quello della ragazza che oggi vive a Ferrara e che ha avuto il coraggio ...