Per i gemellini di Monaco festa di Natale ancora senza mamma Charlene (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Al Principato di Monaco si festeggia già il Natale ma i gemellini Jacques e Gabriella sono sempre con papà Alberto di Monaco. Charlene Wittstock dopo il suo ritorno dal Sudafrica non si è ancora ristabilita del tutto. Dai mercatini di Natale a tutti gli eventi per la festa più bella per tutti i bambini e come ogni anno i gemellini figli di Alberto e Charlene di Monaco sono sempre in prima fila ma questa volta la mamma non è accanto a loro. Per l’inaugurazione del villaggio di Natale c’erano tutti tranne la principessa, e il principe Alberto di Monaco conferma che sua moglie è esausta ma aggiunge anche che non c’è nessuna crisi tra loro due. Ci sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Al Principato disi festeggia già ilma iJacques e Gabriella sono sempre con papà Alberto diWittstock dopo il suo ritorno dal Sudafrica non si èristabilita del tutto. Dai mercatini dia tutti gli eventi per lapiù bella per tutti i bambini e come ogni anno ifigli di Alberto edisono sempre in prima fila ma questa volta lanon è accanto a loro. Per l’inaugurazione del villaggio dic’erano tutti tranne la principessa, e il principe Alberto diconferma che sua moglie è esausta ma aggiunge anche che non c’è nessuna crisi tra loro due. Ci sono ...

Advertising

Serepazza : RT @sansli__: Oltre a cattivo aggiungo stronzo. Nei mesi non ho cambiato idea per nessuno dei due gemellini #AskMantikIntikam - frankym1988 : @fratotolo2 Proprio stamattina ho saputo che nel mio palazzo due gemellini di 7 anni hanno il Covid. Lo stesso medi… - sansli__ : Oltre a cattivo aggiungo stronzo. Nei mesi non ho cambiato idea per nessuno dei due gemellini #AskMantikIntikam - endlesslightae : potrebbero essere pure gemellini jennie e taehyung sigh … entrambi kim, entrambi capricorno e sono nati a tipo 18 g… - VanityFairIt : Giornata in famiglia per i gemellini di Alberto di Monaco, che, accompagnato dalla sorella Caroline e dal nipote Pi… -