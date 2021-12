Omicron potrebbe essere più mite di Delta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I primi dati raccolti dall’OMS indicano che la variante Omicron Covid può più facilmente reinfettare le persone che hanno già contratto il virus o sono state vaccinate rispetto alle varianti precedenti. I dati sembrano incidare anche che potrebbe causare malattie più lievi ed esseere più mite di Delta. Cosa afferma l’OMS sulla variante Omicron “I Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I primi dati raccolti dall’OMS indicano che la varianteCovid può più facilmente reinfettare le persone che hanno già contratto il virus o sono state vaccinate rispetto alle varianti precedenti. I dati sembrano incidare anche checausare malattie più lievi ed esseere piùdi. Cosa afferma l’OMS sulla variante“I

