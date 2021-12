Nicolò Buso | morto l’ex calciatore | l’omaggio di Okereke e la malattia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il dramma dia 32 annidi Davide lache lo ha sconfitto. La sua ultima foto, un’immagine che resterà impressa nella memoria collettiva, è di lui allo stadio Penzo di Venezia, nel corso della sfida tra la formazione di casa e i nerazzurri dell’Inter, campioni d’Italia. Si è spento a soli 32 anni, dopo una grave. (Facebook)Non aveva mai smesso di sorridere, ricordano i tanti che gli hanno voluto bene e e che non gli hanno fatto mancare il sostegno, anche nei momenti più difficili. Una lotta, la sua, contro un male che non gli ha lasciato scampo e il dolore per la sua morte è stato davvero grande. Ti ...

, per anni calciatore a Spinea, è morto a 32 anni a causa di un tumore: l'ultimo regalo da parte di Orekeke dopo Venezia - Inter. Addio a, ex calciatore di 32 anni da tempo in ...Addio a, morto per un tumore a soli 32 anni. Non ce l'ha fatta, anche se - spiega chi lo conosceva - non ha mollato fino all'ultimo secondo, senza mai farsi sopraffare dalla malattia. E parimenti,...