Montefusco: “A Napoli ci piangiamo addosso, Spalletti ha delle colpe” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Vincenzo Montefusco parla di Napoli-Atalanta e sottolinea degli errori tattici di Spalletti contro la formazione orobica. Ai microfoni di Tuttomercatoweb l’ex allenatore del Napoli dice: “Al Napoli ci stiamo piangendo addosso nel senso che è vero che mancano molti giocatori importanti ma va anche sottolineato però nell’ultima gara con l’Atalanta i sostituti sono andati alla grande. La gara è stata persa per errori tattici nel finale. Il Napoli è una squadra che ha giocatori del calibro di Lozano, Politano, Mertens, Ounas, in mezzo ha Demme che per Spalletti è il pizarro del Napoli, c’è Elmas. In difesa senza Koulibaly manca molto ma ci sono altri buoni giocatori. Ora serve giocare gara per gara: ripeto ci sono stati a mio parere alcuni ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Vincenzoparla di-Atalanta e sottolinea degli errori tattici dicontro la formazione orobica. Ai microfoni di Tuttomercatoweb l’ex allenatore deldice: “Alci stiamo piangendonel senso che è vero che mancano molti giocatori importanti ma va anche sottolineato però nell’ultima gara con l’Atalanta i sostituti sono andati alla grande. La gara è stata persa per errori tattici nel finale. Ilè una squadra che ha giocatori del calibro di Lozano, Politano, Mertens, Ounas, in mezzo ha Demme che perè il pizarro del, c’è Elmas. In difesa senza Koulibaly manca molto ma ci sono altri buoni giocatori. Ora serve giocare gara per gara: ripeto ci sono stati a mio parere alcuni ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Montefusco: 'Leicester? Se il Napoli gioca come con l'Atalanta è certamente superiore' - apetrazzuolo : IL PENSIERO - Montefusco: 'Leicester? Se il Napoli gioca come con l'Atalanta è certamente superiore' - napolimagazine : IL PENSIERO - Montefusco: 'Leicester? Se il Napoli gioca come con l'Atalanta è certamente superiore' - infoitsalute : Montefusco: “A Napoli ci piangiamo addosso, Spalletti ha delle colpe” - napolipiucom : Montefusco: 'A Napoli ci piangiamo addosso, Spalletti ha delle colpe' #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli… -