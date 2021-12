Messa in tv Immacolata oggi mercoledì 8 dicembre su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per oggi mercoledì 8 dicembre. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santa Messa verrà trasMessa in diretta. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:55, alle 12:00 invece ci sarà l’Angelus di Papa Francesco. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – Santa Messa 12 – Angelus di Papa Francesco SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il programma della Santasu Rai Uno per. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santaverrà trasin diretta. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:55, alle 12:00 invece ci sarà l’Angelus di Papa Francesco. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – Santa12 – Angelus di Papa Francesco SportFace.

