LDA subisce un provvedimento disciplinare per colpa di Albe: "Mi ha umiliato" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La trasmissione 'Amici 2021' continua a mostrare forti emozioni, ma ha mostrato anche l'enorme conflitto tra i professori di canto e ballo, e i conflitti tra insegnanti e studenti. Il conflitto più recente si è verificato tra Rudy Zerbi e LDA. Il comportamento dei ragazzi è considerato molto scorretto, perché non rispettano lo spazio scolastico, proprio per questo motivo si è innescato l'intervento del maestro e di Maria de Filippi, che ancora una volta ha fatto schierare i ragazzi. Nelle ultime settimane gli studenti sono stati condannati per la loro arroganza a scuola, un motivo per perdere il posto nella scuola, oltre alla perdita delle sfide. Recentemente Rudy Zerbi si è molto arrabbiato con LDA ed ha deciso di punirlo attraverso un procedimento disciplinare. Anche Maria De Filippi è intervenuta e ha rimproverato i ragazzi per la mancanza di ordine in casa e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La trasmissione 'Amici 2021' continua a mostrare forti emozioni, ma ha mostrato anche l'enorme conflitto tra i professori di canto e ballo, e i conflitti tra insegnanti e studenti. Il conflitto più recente si è verificato tra Rudy Zerbi e LDA. Il comportamento dei ragazzi è considerato molto scorretto, perché non rispettano lo spazio scolastico, proprio per questo motivo si è innescato l'intervento del maestro e di Maria de Filippi, che ancora una volta ha fatto schierare i ragazzi. Nelle ultime settimane gli studenti sono stati condannati per la loro arroganza a scuola, un motivo per perdere il posto nella scuola, oltre alla perdita delle sfide. Recentemente Rudy Zerbi si è molto arrabbiato con LDA ed ha deciso di punirlo attraverso un procedimento. Anche Maria De Filippi è intervenuta e ha rimproverato i ragazzi per la mancanza di ordine in casa e ...

Advertising

Luisa72280405 : RT @carolinaporcoxd: povero lda troppo buono non si lamenta mai e si subisce tutto ??#Amici21 - Luisa72280405 : RT @voguefede: nel frattempo Cristiano che non sa niente di quello che è successo che si subisce i mental breakdown di LDA e i piatti che v… - needymysmile : RT @voguefede: nel frattempo Cristiano che non sa niente di quello che è successo che si subisce i mental breakdown di LDA e i piatti che v… - tapiocafuscanj : RT @voguefede: nel frattempo Cristiano che non sa niente di quello che è successo che si subisce i mental breakdown di LDA e i piatti che v… - iosonomart : RT @voguefede: nel frattempo Cristiano che non sa niente di quello che è successo che si subisce i mental breakdown di LDA e i piatti che v… -

Ultime Notizie dalla rete : LDA subisce La rivincita di LDA ad "Amici": vince e spopola sul web. Altri "allievi" sono in crisi: ancora lacrime Secolo d'Italia