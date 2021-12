“La denatalità minaccia la civiltà” Elon Musk le suona agli amici malthusiani

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Nel 2021 abbiamo eliminato ogni cosa che ci ricordasse la nostra perdita. Abbiamo smontato i giochi nei giardini pubblici. Abbiamo bruciato i giocattoli, a eccezione delle bambole, che per alcune donne erano diventate un sostituto dei figli. Le scuole, da tempo inutilizzate, sono state chiuse. Abbiamo eliminato i libri per bambini dalle nostre biblioteche. E’ solo nei dischi e nelle cassette che udiamo le voci dei bambini, solo nei film e alla televisione che vediamo le immagini luminose e vivaci dei piccoli. Alcuni non riescono a tollerare quella vista, ma la maggior parte ne rimane ipnotizzata”. Trent’anni fa usciva un romanzo della scrittrice inglese P. D. James che iniziava così. “I figli degli uomini” parla di un mondo dove non nascono più bambini. Il fondatore e ceo di Tesla, che quanto a futurismo se ne intende,, padre di sette ...