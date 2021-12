Hysaj: “Vogliamo andare avanti il più possibile in Europa League” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Alla vigilia di Lazio-Galatasaray, oltre alla conferenza stampa di Maurizio Sarri, da Formello ha parlato anche Elseid Hysaj. Ecco le sue dichiarazioni: Come procede l’apprendimento della linea difensiva?“Siamo migliorati tantissimo. I gol li facciamo, dobbiamo imparare a non prenderli. La difficoltà maggiore? Ci vuole tempo per assorbire tutti gli insegnamenti del mister. Se si vuole giocare con la linea alta a centrocampo non bisogna sbagliare niente. Ci sono partite in cui siamo sicuri, altre in cui prendiamo 4 gol ma non va bene. Dobbiamo stare più vicini e parlare di più”. Hai giocato sia a destra che a sinistra. E anche come difensore centrale…“Sono destro, giocare lì è più facile per me, faccio giocate più veloci. Ho fatto anche il centrale, non è il mio ruolo ma cerco di farlo al meglio”. Per un difensore avere in porta Strakosha o Reina fa la differenza?“Non ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Alla vigilia di Lazio-Galatasaray, oltre alla conferenza stampa di Maurizio Sarri, da Formello ha parlato anche Elseid. Ecco le sue dichiarazioni: Come procede l’apprendimento della linea difensiva?“Siamo migliorati tantissimo. I gol li facciamo, dobbiamo imparare a non prenderli. La difficoltà maggiore? Ci vuole tempo per assorbire tutti gli insegnamenti del mister. Se si vuole giocare con la linea alta a centrocampo non bisogna sbagliare niente. Ci sono partite in cui siamo sicuri, altre in cui prendiamo 4 gol ma non va bene. Dobbiamo stare più vicini e parlare di più”. Hai giocato sia a destra che a sinistra. E anche come difensore centrale…“Sono destro, giocare lì è più facile per me, faccio giocate più veloci. Ho fatto anche il centrale, non è il mio ruolo ma cerco di farlo al meglio”. Per un difensore avere in porta Strakosha o Reina fa la differenza?“Non ...

