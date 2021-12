Così Landini è diventato il barbaro che il Pd non sa romanizzare (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ai maliziosi parrà quasi una nemesi. Che tocchi cioè proprio a chi più lo ha coccolato doversi sforzare ora di ricondurlo alla ragione. E infatti Andrea Orlando non attende che sia l’alba, per esprimere il suo stupore di fronte allo sciopero voluto da Maurizio Landini, insieme con Pierpaolo Bombardieri. E allo stesso modo Enrico Letta, lascia che a gestire la diplomazia coi due leader di Cgil e Uil sia il suo vice, Peppe Provenzano. Sono loro, il ministro e il responsabile area del Nazareno, le due massime autorità del Pd sul tema del lavoro che sono anche i due alfieri della sinistra interna, della via corbiniana alla giustizia sociale, a ritrovarsi sulla faglia. Anche perché da Palazzo Chigi, già in mattinata, hanno comunicato a tutti i diretti interessati che di spazio per la mediazione non ce n’è. Del resto Mario Draghi già giovedì scorso, di fronte alle ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ai maliziosi parrà quasi una nemesi. Che tocchi cioè proprio a chi più lo ha coccolato doversi sforzare ora di ricondurlo alla ragione. E infatti Andrea Orlando non attende che sia l’alba, per esprimere il suo stupore di fronte allo sciopero voluto da Maurizio, insieme con Pierpaolo Bombardieri. E allo stesso modo Enrico Letta, lascia che a gestire la diplomazia coi due leader di Cgil e Uil sia il suo vice, Peppe Provenzano. Sono loro, il ministro e il responsabile area del Nazareno, le due massime autorità del Pd sul tema del lavoro che sono anche i due alfieri della sinistra interna, della via corbiniana alla giustizia sociale, a ritrovarsi sulla faglia. Anche perché da Palazzo Chigi, già in mattinata, hanno comunicato a tutti i diretti interessati che di spazio per la mediazione non ce n’è. Del resto Mario Draghi già giovedì scorso, di fronte alle ...

repalmy1 : @mariotoscana196 Scommetto che dopo una strenua resistenza, per senso di responsabilità, suo malgrado, bla bla bla…… - Birikino5 : @cleghio @ELiberati Si vero, Landini è un ostacolo alla ripresa. Meglio far parlare Confindustria così gli stipendi… - VIGELLI : @AdalucDe @lucianocapone Magari Landini si vuol riprendere gli operai.. e la Meloni non perderli.. così per dire ehh..!! - LFrankllin : RT @OGiannino: Massì dai, che partano gli scioperi voluti da Landini per prepensionare chi un lavoro ce l’ha e depredare ulteriormente giov… - GraziaMontefal2 : RT @CristinaMolendi: Landini sciopera perché pensa così di colpire il governo voluto da @matteorenzi Uomo piccolo piccolo! -