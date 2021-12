Cara Rsf | dare voce ai No vax in tv non è pluralismo | è disinformazione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Allarme! La nostra democrazia è a rischio. A lanciare l'SOS è l'ong parigina Reporters sans Frontières, che si dice “profondamente preoccupata per la nascente volontà politica di controllare le informazioni in Italia”. Da dove proviene la (duplice) minaccia? Primo fronte: la nuova direttrice del Tg1, Monica Maggioni, che secondo Rsf avrebbe detto che “la tv pubblica non daràa chi mette in discussione la politica vaccinale del governo, 'poiché non tutte le opinioni sono uguali'”. Secondo fronte: il senatore ed ex premier Mario Monti, che “recentemente ha chiesto 'restrizioni alle libertà' e 'modalità meno democratiche per quanto riguarda la diffusione delle informazioni'”, dice ancora l'ong. Attenti, avverte, perché “anche nella crisi Covid, deve essere preservato ildi opinioni nei media pubblici. L'obiettivo legittimo di combattere la ...