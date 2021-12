Viva la confusione estetica. La “Prima della Scala” ai tempi del super green pass (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 7 dicembre a Milano è un’interruzione. È la sera in cui, ogni anno, quel che resta e quel che avanza della buona e cattiva borghesia può finalmente concedersi il lusso di lasciarsi andare ed esibirsi alla “Prima della Scala” in compagnia di una ragguardevole massa di intrusi e forestieri. È la sera in cui Milano può abbandonare il suo proverbiale understatement (traduzione in milanese: schisch, giò bass) per sfoggiare finalmente il suo amore per il lusso, il chiassoso e il kitsch che, negli altri 364 giorni dell’anno, rinchiude nell’armadio. La sera di Sant’Ambrogio è l’unico momento in cui i milanesi ricchi, aspiranti o sedicenti tali possono finalmente mostrarsi baüscia (traduzione dal milanese: non c’è) e ostentare la crassa ricchezza di cui la città, almeno nelle sue fasce più abbienti, dentro la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 7 dicembre a Milano è un’interruzione. È la sera in cui, ogni anno, quel che resta e quel che avanzabuona e cattiva borghesia può finalmente concedersi il lusso di lasciarsi andare ed esibirsi alla “” in compagnia di una ragguardevole massa di intrusi e forestieri. È la sera in cui Milano può abbandonare il suo proverbiale understatement (traduzione in milanese: schisch, giò bass) per sfoggiare finalmente il suo amore per il lusso, il chiassoso e il kitsch che, negli altri 364 giorni dell’anno, rinchiude nell’armadio. La sera di Sant’Ambrogio è l’unico momento in cui i milanesi ricchi, aspiranti o sedicenti tali possono finalmente mostrarsi baüscia (traduzione dal milanese: non c’è) e ostentare la crassa ricchezza di cui la città, almeno nelle sue fasce più abbienti, dentro la ...

Advertising

minty_min_ : passato quasi una settimana a studiare e il nulla nella mia testa solo una grande confusione ??? bella viva la futur… - Daline_09_1999 : @sandraamurri1 Non so lei cosa abbia visto, a me pare abbia risposto a ogni domanda. Forse fa confusione con un alt… - epiccola_ : @Shoo7err Grande grandissima enorme CONFUSIONE che tutt'ora è viva in me. Ci siamo accordati per prenderci un caffè… -