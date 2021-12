Variante Omicron: Johnson, “Appare più trasmissibile di Delta” (Di martedì 7 dicembre 2021) LONDRA – Il premier britannico Boris Johnson (foto) ha detto durante una riunione del consiglio dei ministri che la Variante Omicron del coronavirus sembra essere “più trasmissibile” della Delta come emerge dalle prime indicazioni. Lo ha dichiarato un portavoce di Downing Street, sottolineando che, come ha affermato il primo ministro, è ancora “troppo presto per trarre conclusioni” sugli effetti della Variante e il governo non ha discusso della possibilità di passare al piano B di misure anti-Covid per la stagione invernale. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 7 dicembre 2021) LONDRA – Il premier britannico Boris(foto) ha detto durante una riunione del consiglio dei ministri che ladel coronavirus sembra essere “più” dellacome emerge dalle prime indicazioni. Lo ha dichiarato un portavoce di Downing Street, sottolineando che, come ha affermato il primo ministro, è ancora “troppo presto per trarre conclusioni” sugli effetti dellae il governo non ha discusso della possibilità di passare al piano B di misure anti-Covid per la stagione invernale. L'articolo L'Opinionista.

