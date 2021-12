“Un’amicizia speciale…”. GF Vip, i due concorrenti (uomini) inseparabili. Il bagno insieme fa sognare tutti (Di martedì 7 dicembre 2021) Si fa sempre più incandescente la situazione al ‘GF Vip 6’, anche perché non mancano le polemiche e le incomprensioni. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha nuovamente criticato Lulù Selassié, mentre Sonia Bruganelli non ha speso parole bellissime nei confronti di Miriana Trevisan. Ma ora l’ultima notizia è indubbiamente più positiva e inaspettata. Nella Casa più spiata d’Italia due concorrenti sono sempre più vicini e c’è già chi è pronto a scommettere su una storia d’amore. A proposito di relazioni sentimentali e ‘GF Vip 6’, è uscito fuori il nome del presunto fidanzato di Soleil Sorge. Si chiama Carlo Domingo ed è originario della Sicilia, infatti è nato nella città di Marsala. Secondo quanto finora appreso, i suoi genitori sono Enzo Domingo e Giusy Parrinello e lui di professione fa l’imprenditore. Ha una passione immensa nei confronti del mondo della moda, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Si fa sempre più incandescente la situazione al ‘GF Vip 6’, anche perché non mancano le polemiche e le incomprensioni. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha nuovamente criticato Lulù Selassié, mentre Sonia Bruganelli non ha speso parole bellissime nei confronti di Miriana Trevisan. Ma ora l’ultima notizia è indubbiamente più positiva e inaspettata. Nella Casa più spiata d’Italia duesono sempre più vicini e c’è già chi è pronto a scommettere su una storia d’amore. A proposito di relazioni sentimentali e ‘GF Vip 6’, è uscito fuori il nome del presunto fidanzato di Soleil Sorge. Si chiama Carlo Domingo ed è originario della Sicilia, infatti è nato nella città di Marsala. Secondo quanto finora appreso, i suoi genitori sono Enzo Domingo e Giusy Parrinello e lui di professione fa l’imprenditore. Ha una passione immensa nei confronti del mondo della moda, ...

Cristin04184242 : Ecco i rapporti che ci mancano nella casa.... quelli veri e sinceri. I migliori concorrenti della storia del #gfvip… - teddybeatlesday : quest'anno ho chiuso rapporti con un'amicizia tossica di cui non avevo più bisogno e ho trovato una nuova amicizia… - BrindusaB1 : RT @erminiopasquat1: @BrindusaB1 La serata è più bella,assieme alle tue proposte ed alla tua amicizia!Serata speciale per te Bri carissima!… - lillamiogenere : Eh no, un'amicizia speciale vale più di un matrimonio ? - Livvy02814703 : Ma quindi quando ti avvicini a uno per valutare se c'è trippa per la storiella fake si dice che c'è un'amicizia spe… -