Udinese | esonerato Gotti Per sostituirlo in pole il vice Cioffi

(Di martedì 7 dicembre 2021) Se ne vociferava già stamattina e sono arrivate nuove conferme: all’allenatore dell’Lucasarebbe stato consegnato ufficialmente in questi ultimi minuti l’esonero. Fatale, per il tecnico di Andria, è stata la sconfitta rimediata ieri contro l’Empoli di Andreazzoli, prossimo avversario del Napoli in campionato. La società friuliana sarebbe – per il momento – intenzionata ad affidare la squadra aldi, Gabriele. Ma potrebbe essere una scelta provvisoria: il preferito di Pozzo – secondo Sky – è lo spagnolo Paco Jemez, ex Rayo Vallecano, già con il Patron dell’nella sua esperienza al Granada. In lizza anche Maran e Giampaolo. L'articolo ilNapolista.

Fantacalcio : Udinese, esonerato Luca Gotti - CalcioNews24 : #Udinese, esonerato mister #Gotti. Ora si cerca il sostituto ?? - NickCecca : L’Udinese ha esonerato Gotti, al suo posto scelto Gabriele Cioffi - Marco562017 : RT @NicoSchira: Svolta all’#Udinese: esonerato mister Luca #Gotti. Soluzione interna ed interim con Gabriele #Cioffi (attuale vice). #calci… - tcm24com : Ufficiale: l' Udinese ha esonerato Gotti #gotti #udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese esonerato

UDINE - Luca Gotti non è più sulla panchina dell' Udinese: la sconfitta di Empoli, e il modo in cui è maturata, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo - come ...
Luca Gotti è stato esonerato da allenatore dell'Udinese. Il tecnico bianconero, in sella da due anni, non conserva la sua panchina dopo la pessima situazione negli ultimi due mesi con una sola vittori ...