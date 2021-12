Trapizzino – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)Via Marghera, 12 – 20149Tel. 02/4693265 Sito Internet: www..it Tipologia: street food romanesco Prezzi:4€, supplì 2€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAOltre Roma, Trieste e New York, anche qui aStefano Callegari ha conquistato i clienti grazie al suo street food romanesco. Il famoso triangolo di pizza farcito con le ricette tipiche di Roma è proposto in diverse varianti, tutte appetitose, accompagnato solo da pochi sfizi fritti in modo tale da lasciare la scena alla gustosa preparazione. Dopo un buon supplì classico al ragù di manzo e mozzarella, abbiamo gustato ilripieno di pollo alla cacciatora ed erbe di campo e quello con lingua di vitello alla salsa verde: entrambi avevano l’impasto croccante ...