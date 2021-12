Tegola per Allegri, operato Kulusevski: i tempi di recupero (Di martedì 7 dicembre 2021) Brutte notizie per Allegri, Dejan Kulusevski è stato sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico atto ad eliminare la sinusite acuta che tormentava lo svedese. Fortunatamente però i tempi di recupero non sono lunghi, in quanto la Juventus ha fatto sapere che saranno necessari soltanto sette giorni di riposo, prima di ritornare a calcare il campo da gioco. Kulusevski, Sinusite, OperazioneIl comunicato ufficiale L’esito dell’operazione è stato reso noto dalla Juventus attraverso questo comunicato: -Juventus: “questa mattina Dejan Kulusevski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Brutte notizie per, Dejanè stato sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico atto ad eliminare la sinusite acuta che tormentava lo svedese. Fortunatamente però idinon sono lunghi, in quanto la Juventus ha fatto sapere che saranno necessari soltanto sette giorni di riposo, prima di ritornare a calcare il campo da gioco., Sinusite, OperazioneIl comunicato ufficiale L’esito dell’operazione è stato reso noto dalla Juventus attraverso questo comunicato: -Juventus: “questa mattina Dejanè stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente ...

