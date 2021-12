“Si può scioperare e dialogare”. La Cgil mette in difficoltà il Pd (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dalla Uil è stato una brutta sorpresa non solo per il governo ma anche per il Pd, che del governo è parte fondamentale, e dei sindacati – della Cgil in particolare – interlocutore privilegiato. Nelle scorse settimane, subito dopo l'incontro tempestoso con il titolare del Mef Daniele Franco e la conseguente rottura, i sindacalisti di Corso Italia avevano fatto il giro delle sette chiese a tutti i livelli, dal segretario Enrico Letta ad Andrea Orlando passando per Antonio Misiani (e anche con Leu, da Roberto Speranza a Pier Luigi Bersani). per spiegare quanto fosse importante ricucire i rapporto tra governo e sindacati. I dirigenti del Pd, a loro volta, si erano spesi con il premier perché riconvocasse le confederazioni offrendo la pace. E per pace si intendeva qualcosa di concreto da riportare a casa dalla ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo sciopero generale proclamato dallae dalla Uil è stato una brutta sorpresa non solo per il governo ma anche per il Pd, che del governo è parte fondamentale, e dei sindacati – dellain particolare – interlocutore privilegiato. Nelle scorse settimane, subito dopo l'incontro tempestoso con il titolare del Mef Daniele Franco e la conseguente rottura, i sindacalisti di Corso Italia avevano fatto il giro delle sette chiese a tutti i livelli, dal segretario Enrico Letta ad Andrea Orlando passando per Antonio Misiani (e anche con Leu, da Roberto Speranza a Pier Luigi Bersani). per spiegare quanto fosse importante ricucire i rapporto tra governo e sindacati. I dirigenti del Pd, a loro volta, si erano spesi con il premier perché riconvocasse le confederazioni offrendo la pace. E per pace si intendeva qualcosa di concreto da riportare a casa dalla ...

Cgil - Uil - Cisl, finto divorzio della Triplice: regole chiare e tavolo pensioni Per la Cisl invece scioperare sotto data, in vista del 20 dicembre appunto, giornata cruciale per l'... Manovra vs sindacati, la fine della famosa triplice? Insomma, secondo quanto può ricostruire ad ...

