PSG | pronto l’assalto per la stella della Juventus!

Federico Chiesa, calciatore della Juventus e della Nazionale, è finito nella lista degli obiettivi di mercato del club parigino e Mauro Icardi potrebbe rientrare nella operazione. Chiesa, JuventusIl classe '97 della Juventus è un elemento chiave della Juventus di Allegri, che non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore a meno di offerte clamorose. Nonostante il giocatore sia valutato 100 milioni, il PSG non si tira indietro e vuole fare un tentativo. Il club francese sa che la Juventus sta cercando un attaccante di ruolo e il nome di Mauro Icardi è sempre vivo. Per questo, il PSG sarebbe pronto ad offrire l'attaccante argentino alla Juventus, per poi intavolare una trattativa che possa portare all'apertura per Chiesa.

