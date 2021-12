Prima della Scala 2021: durata e quando finisce il Macbeth di Verdi su Rai 1 (Di martedì 7 dicembre 2021) Quanto dura e quando finisce la Prima della Scala 2021 di oggi, 7 dicembre, trasmessa in diretta su Rai 1, con l’opera Macbeth di Verdi? La durata è di oltre tre ore, per un’opera in quattro atti, tratta dal capolavoro di Shakespeare. Un appuntamento imperdibile, anche mondano, che torna finalmente in presenza, per aprire la stagione della Scala di Milano. La direzione musicale è in capo al Maestro Riccardo Chailly. Dirige l’opera il regista David Livermore. La scenografia è di Giò Forma, i costumi sono di Gianluca Falaschi. Le voci che interpretano il Macbeth di Verdi sono di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov. La Rai garantirà una ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 7 dicembre 2021) Quanto dura eladi oggi, 7 dicembre, trasmessa in diretta su Rai 1, con l’operadi? Laè di oltre tre ore, per un’opera in quattro atti, tratta dal capolavoro di Shakespeare. Un appuntamento imperdibile, anche mondano, che torna finalmente in presenza, per aprire la stagionedi Milano. La direzione musicale è in capo al Maestro Riccardo Chailly. Dirige l’opera il regista David Livermore. La scenografia è di Giò Forma, i costumi sono di Gianluca Falaschi. Le voci che interpretano ildisono di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov. La Rai garantirà una ...

