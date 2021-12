Prima della Prima della Scala: gossip e rivalità fra le dame. I retroscena dell’evento mondano più atteso a Milano (Di martedì 7 dicembre 2021) Un appuntamento nell’appuntamento. Milano si veste a festa per la Prima della Scala, in programma oggi, 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. Serata inaugurale della nuova stagione lirica, eventone che coinvolge città e mezzo mondo. In scena il ‘Macbeth‘ di Giuseppe Verdi, all’indomani dell’entrata in vigore del supergreen pass. Al quale si è subito adeguato il protocollo scaligero. Le sciurissime che da mesi lavorano alla mise sberluccicanti da esibire, compreso trucco e parrucco, devono invece subito sloggiare dal foyer. Cioè, una volta varcata la soglia, sfilare velocissimamente sul red carpet, fotografia, abbassare la mascherina, sorriso e rialzarla subito. Poi di corsa a prendere posto nel parterre. I tempi saranno scanditi dalle maschere, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Un appuntamento nell’appuntamento.si veste a festa per la, in programma oggi, 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. Serata inauguralenuova stagione lirica, eventone che coinvolge città e mezzo mondo. In scena il ‘Macbeth‘ di Giuseppe Verdi, all’indomani dell’entrata in vigore del supergreen pass. Al quale si è subito adeguato il protocollo scaligero. Le sciurissime che da mesi lavorano alla mise sberluccicanti da esibire, compreso trucco e parrucco, devono invece subito sloggiare dal foyer. Cioè, una volta varcata la soglia, sfilare velocissimamente sul red carpet, fotografia, abbassare la mascherina, sorriso e rialzarla subito. Poi di corsa a prendere posto nel parterre. I tempi saranno scanditi dalle maschere, ...

