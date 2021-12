Milan-Liverpool | Pioli polemico | “In questo momento non è assolutamente adatto!”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha espresso tutto il suo rammarico nell’intervista post-partita, ai microfoni di Sky Sport, Stefano, in seguito alla sconfitta rimediata contro il. Il tecnico rossonero ha parlato della prestazione di oggi: “Abbiamo visto avversari, la qualità e tante altre cose. L’obiettivo era quello di restare in Europa. Cercheremo di crescere. Durante la partita potevamo scavalcare di più e sfruttare la presenza di Zlatan ed è anche vero che abbiamo giocato molte volte palla dietro invece di avanti. Abbiamo permesso agli avversari di essere aggressivi. Avere più soluzioni ci darà vantaggi in futuro“., intervista (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)In un secondo, ha elogiato la forza e il valore dei propri avversari: “Sono forti tutti i nostri avversari, pensavo che ...

MILANO - Stefano Pioli non riesce a nascondere la delusione per l'eliminazione dall'Europa del suo, quarto nel girone di Champions League dopo il ko di stasera con ila San Siro: " Ci dispiace tanto uscire dall'Europa - le parole di Pioli a Mediaset - sapevamo delle difficoltà della ...MILANO - Stefano Pioli ci credeva ancora e, per questo motivo, la delusione è tanta dopo l'eliminazione dall'Europa del suo. I rossoneri sono stati battuti 2 - 1 in casa dal, hanno chiuso quarti il girone di Champions League (dietro gli inglesi, l'Atletico Madrid e il Porto) e non arrivano neanche ai ...(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "Volevamo giocare e vincere questa partita. La formazione è stata una sorpresa per molti ma sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Sono ...Il Liverpool vince anche l'ultima partita del girone e vola a 18 punti. Il Milan era andato in vantaggio con Tomori, ma successivamente Salah e Origi hanno ...