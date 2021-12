Michele Merlo | troppi dubbi sulla morte I genitori | “Andremo fino in fondo”

Leggi su dilei

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sono ancorasulle ultime settimane di vita di, l’ex concorrente di Amici, scomparso lo scorso giugno. Il padre dell’artista, Domenico, è convinto che intervenendo per tempo il ragazzo avrebbe potuto salvarsi, e per questo non ha nessuna intenzione di arrendersi., quella fatale diagnosi sbagliataaveva iniziato a mostrare i primi sintomi un mese prima della sua: una serie di lividi comparsi dal nulla che si erano moltiplicati coi giorni. Ad allarmarlo in particolare un’ecchimosi molto grandecoscia, che lo aveva portato a scrivere al suo medico. Lividi che lo stesso cantante pensava di essersi provocato a causa di un trasloco, tanto che dopo essersi ...