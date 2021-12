I pentiti del vaccino: «Sono qui perché costretto, almeno ora non dovrò più nascondermi» (Di martedì 7 dicembre 2021) Si posSono incontrare fuori degli hub vaccinali come quello di Acea a piazzale dei Partigiani. Sono i pentiti del vaccino, ovvero coloro che hanno atteso finora prima di ricevere l’immunizzazione contro il Coronavirus. Sono lavoratori, studenti e genitori. E hanno deciso di piegarsi dopo il Super Green pass e la stretta sulla Certificazione Verde Covid-19 necessaria per i trasporti pubblici. I loro racconti Sono raccolti oggi dal Mattino. Uno di questi è Gianluca, che lavora nel campo della ristorazione: «Ho avuto il Covid lo scorso gennaio in forma molto aggressiva, non Sono finito in ospedale perché non c’era posto», racconta il 46enne che nel frattempo ha vissuto il lutto della morte del padre proprio per Covid-19. «Ancora oggi, più del virus mi ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Si posincontrare fuori degli hub vaccinali come quello di Acea a piazzale dei Partigiani.del, ovvero coloro che hanno atteso finora prima di ricevere l’immunizzazione contro il Coronavirus.lavoratori, studenti e genitori. E hanno deciso di piegarsi dopo il Super Green pass e la stretta sulla Certificazione Verde Covid-19 necessaria per i trasporti pubblici. I loro raccontiraccolti oggi dal Mattino. Uno di questi è Gianluca, che lavora nel campo della ristorazione: «Ho avuto il Covid lo scorso gennaio in forma molto aggressiva, nonfinito in ospedalenon c’era posto», racconta il 46enne che nel frattempo ha vissuto il lutto della morte del padre proprio per Covid-19. «Ancora oggi, più del virus mi ...

Advertising

ilfoglio_it : Bacco e gli altri. Ecco i Buscetta del vaccino. Prima stavano in tv in quota matti No vax, ora ci vanno, come l'alt… - revolutionwebtv : Il boom dei 'no vax pentiti'... Una campagna di marketing. Questi moderni influencer del terrore faranno da esempio… - Beatrix_aka_BM : RT @ilfoglio_it: Bacco e gli altri. Ecco i Buscetta del vaccino. Prima stavano in tv in quota matti No vax, ora ci vanno, come l'altra sera… - giulianol : RT @AntigoneCris: @steganiania @ArditoAspetto @giulianol @ZioKlint Può avere anche una valenza religiosa. Si parla di conversione, novax p… - AntigoneCris : @steganiania @ArditoAspetto @giulianol @ZioKlint Può avere anche una valenza religiosa. Si parla di conversione, no… -