Giovannini assicura gli utenti | ' Per i trasporti locali studiamo un biglietto come lo skipass'

(Di martedì 7 dicembre 2021) Parla il ministro delle infrastrutture Enricoa Rainews24: "Stiamo dialogando con tutte le aziende di trasporto in questa prospettiva", che in futuro possa acquistare unper il ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Giovannini assicura

Globalist.it

Facendo l'esempio dello skipass,ha evidenziato che "fare questo sui mezzi di trasporto sarebbe possibile, però lei immagini doverlo fare tutti i giorni...". Per questo si stanno ...Roma, 02 dic 08:31 - I treni a idrogeno non sono più fantascienza e, -il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Enricoin una intervista a "Green&Blue" - , il salto si può fare. Presto. "In Germania ci sono già e noi stiamo ...Facendo l’esempio dello skipass, Giovannini ha evidenziato che “fare questo sui mezzi di trasporto sarebbe possibile, però lei immagini doverlo fare tutti i giorni…”. Per questo si stanno studiando de ...Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili: «E’ importante che sia stata salvata dall’acqua alta 20 volte l’anno scorso e 9 quest’anno» ...