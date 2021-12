Galatasaray | Lazio a rischio per Terim | in ospedale per problemi gastrointestinali

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)ricoverato inper. Ala sua presenza contro laIla Roma senza? Come comunicato dalla società, l’allenatore è stato ricoverato inlunedì, per un problema gastrointestinale che lo tormentava da qualche giorno. La sua presenza contro la, quindi, è più in bilico che mai. COMUNICATO – «Il nostro tecnico Fatihè stato trasferito inieri pomeriggio a causa di un problema che ha riscontrato negli ultimi tre giorni al sistema gastrointestinale. Il nostro allenatore, che nelle ultime 24 ore si è sottoposto a vari controlli e accertamenti presso la sede di ...

Ultime Notizie dalla rete : Galatasaray Lazio

Lotito giovedì sera in Europa League contro il Galatasaray supererà tutti gli altri presidenti della Lazio messi insieme in quanto a incontri internazionali: 110 a 109. La migliore media punti è però ...Fatih Terim non sarà presente giovedì per Lazio-Galatasaray. Il club turco fa sapere che il tecnico è stato trasferito ieri pomeriggio in ospedale per un ...